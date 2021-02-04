تعليق سامي الجابر على خسارة الهلال أمام أبها

ماجد محمد (صدى):
علق سامي الجابر، نجم الهلال السابق، على خسارة الهلال أمام أبها، خلال مُنافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.
وقال سامي الجابر:" الهلال كان وسيظل من أفضل الاندية تعاملاً مع الأزمات "، مضيفا:" التشنج و اتخاذ قرارت متسرعة قد تصنع ردة فعل مؤقتة لا تصنع مستقبل نتمناه للهلال ".
وأوضح:" الثقة مهمة والهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق و إدارة الأزمة و تحديد مكامن الخلل المتعددة فما يحدث خلل أكبر من ان يكون له سبب وحيد ".
وكان فريق أبها خطف فوزاً ثميناً على نظيره الهلال في المباراة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملز، في إطار مُنافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.