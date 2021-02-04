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بالفيديو.. النصر يهزم التعاون بثلاثية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1598
بالفيديو.. النصر يهزم التعاون بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق النصر على نظيره التعاون ، بنتيجة3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النصر هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب سامي النجعي، قبل أن يتمكن عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وقبل صافرة النهاية احرز اللاعب عبد المجيد الصليهم الهدف الثالث لفريق النصر،ة.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة ليتساوى مع الاتفاق وأبها، بينما تجمدرصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

Time واتساب
النصر
التعاون
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة الـ 17

أحدث التعليقات

omar
الناس وصلت القمر والجماعه لساع يتكلمون عن عددالبطولات
د محمد ماجد بخش
على مر التأريخ كان وحصل وصار واليوم يعيد التأريخ نفسه فيصير ويحصل ويكون من جديد صراع ودفاع وسيظهر من جديد كائن وحاصل وصائر ما مادام التاريخ سائر وهنا لا يستطيع أن يعيد الصفعة من يصفعه التأريخ على صفعته الأولى وسيصفع التأريخ من صفع الآخرين بهتانا وظلما سواء رفعوا الظلم أن تمادوا فيه وتلك سنة كونية وضعها الله لنا في الحياة والنفوس التي خلقها الخالق عز وجل . فيا سبحان الله . ليبلوكم أيكم أحسن عملا
اسعد الدلخ
موز ازرق... 😂😂😂 ...على طاري الازرق... تذكرت مثل يقول ما يعرف مكانه الجن الازرق...؟ هل يوجد جن ازرق....؟ نعم وكان عندي مقطع لجني اطرافه تتوهج باللون الازرق... صدق او تصدق
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مَرَّني عِندَ الغروب .. ظبي خَالي مِنَ العيوب قُلت يابَاهي الطُّيوب .. أسألك مِن فين إنتَ قَال مِن وش تتوقعون؟😜😊😂
د محمد ماجد بخش
تمثيل مستويات الكتلة لمستويات الطاقة قصة جديدة قديمة وأصلها تمثيل ثقل فترات العناصر العددية لثقل فترات الكتلة الفراغية الممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة تمثيل البناء الثقالي

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