بالفيديو.. النصر يهزم التعاون بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق النصر على نظيره التعاون ، بنتيجة3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل النصر هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب سامي النجعي، قبل أن يتمكن عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وقبل صافرة النهاية احرز اللاعب عبد المجيد الصليهم الهدف الثالث لفريق النصر،ة.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة ليتساوى مع الاتفاق وأبها، بينما تجمدرصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.