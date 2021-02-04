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"أمانة الرياض" تكشف عن المنشآت المشمولة بقرار إيقاف تقديم الخدمات

Time منذ ساعة
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"أمانة الرياض" تكشف عن المنشآت المشمولة بقرار إيقاف تقديم الخدمات

الرياض (صدى):
قالت أمانة منطقة الرياض أن المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق الصادر القرار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تشمل 6 أنشطة تجارية.

وأوضحت أن المنشآت هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما.

وأكدت الأمانةأنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.

وأضافت أن عقوبات المنشآت المخالفة ستصل إلى الإغلاق لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر.

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كورونا
أمانة الرياض
الإجراءات الاحترازية
قرار الإغلاق

أحدث التعليقات

ابو فهد
مو منك من الثلاثه شكلكم متعودين على رقم ٣ ههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر فغرت
اسعد الدلخ
عندي مقترح لمشروع وطني ناجح بنسبة ١٠٠% ..سيقظي على هذه الظاهره بشكل نهائي وسيعزز الوضع الامني بشكل كبير وسيكون مثال تحتذي به دول العالم المتقدمه... ثبتو الخبر على اعلاه عسى ان تتبناه وزاره الداخليه...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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