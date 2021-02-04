الهلال يكشف عن حجم إصابة محمد كنو

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الهلال، عن حجم إصابة اللاعب محمد كنو، في لقاء أبها، ضمن مباريات دوري المحترفين.
وأضاف:" تعرّض اللاعب محمد كنو لالتواء في الركبة أثناء مجريات لقاء الفريق مع أبها، وسيجري يوم غد الجمعة أشعة على موضع إصابته؛ لتحديد برنامجه العلاجي".
وكان محمد كنو تعرض للإصابة في أحداث الشوط الثاني بين الهلال وأبها، مما استدعي خروجه من اللقاء، الذي أنتهى بخسارة الزعيم بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الجولة 17، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتجمد رصيد الهلال عند 30 نقطة، في وصافة دوري المحترفين، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، بينما رفع أبها رصيده إلى 24 نقطة، في المركز السابع.