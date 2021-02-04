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بالفيديو .. قصة مواطنة تنجح في مجال قطع غيار السيارات

Time منذ ساعة
Views 1628
بالفيديو .. قصة مواطنة تنجح في مجال قطع غيار السيارات

جدة (صدى):
اقتحمت المواطنة وداد الغامدي، مجال قطعِ غيار السيارات، منذ أكثر من عامين، إذ لم يعد وجود السيدات مستغربًا في أي مجال مهني.

وقالت الغامدي "أن تجربتها كانت في مجال مختلف وجديد على النساء، فلم تكن متخصصة رغم مضي سنتين على بداية عملها وتواجدها فيها، وإذا طلب أحد العملاء طلبية أقوم بتحضيرها له برقم القطعة ومسمّاها".

وأضافت: "بدأت كمشرفة مع زوجي ثم تفرغت لإدارة المحل بشكل كامل.. ومن الصعوبة أن تدير سيدة محلاً في هذا المجال خلال فترة بسيطة وإنما تحتاج إلى الوقت والخبرة والممارسة".

ولفتت إلى أنها تضطر أحيانًا لأن تغطي مكان العاملين بالمحل في حال غيابهم.

وتطمح "الغامدي" في دخول مجال استيراد قطع الغيار من الخارج، مؤكدة أن ذلك يتطلب دعمًا.

Time واتساب
قطع غيار السيارات
مواطنة
وداد الغامدي

أحدث التعليقات

omar
الناس وصلت القمر والجماعه لساع يتكلمون عن عددالبطولات
د محمد ماجد بخش
على مر التأريخ كان وحصل وصار واليوم يعيد التأريخ نفسه فيصير ويحصل ويكون من جديد صراع ودفاع وسيظهر من جديد كائن وحاصل وصائر ما مادام التاريخ سائر وهنا لا يستطيع أن يعيد الصفعة من يصفعه التأريخ على صفعته الأولى وسيصفع التأريخ من صفع الآخرين بهتانا وظلما سواء رفعوا الظلم أن تمادوا فيه وتلك سنة كونية وضعها الله لنا في الحياة والنفوس التي خلقها الخالق عز وجل . فيا سبحان الله . ليبلوكم أيكم أحسن عملا
اسعد الدلخ
موز ازرق... 😂😂😂 ...على طاري الازرق... تذكرت مثل يقول ما يعرف مكانه الجن الازرق...؟ هل يوجد جن ازرق....؟ نعم وكان عندي مقطع لجني اطرافه تتوهج باللون الازرق... صدق او تصدق
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مَرَّني عِندَ الغروب .. ظبي خَالي مِنَ العيوب قُلت يابَاهي الطُّيوب .. أسألك مِن فين إنتَ قَال مِن وش تتوقعون؟😜😊😂
د محمد ماجد بخش
تمثيل مستويات الكتلة لمستويات الطاقة قصة جديدة قديمة وأصلها تمثيل ثقل فترات العناصر العددية لثقل فترات الكتلة الفراغية الممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة تمثيل البناء الثقالي

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