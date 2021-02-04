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بالفيديو.. الاتحاد يتجاوز الفتح برباعية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1519
بالفيديو.. الاتحاد يتجاوز الفتح برباعية

طلال الغامدي (صدى):
حقق الاتحاد، فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفتح بهدف في الدقيقة الثانية، عن طريق ميتشيل تي فريدي، ثم رد الاتحاد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 9، عن طريق فهد المولد.

وأضاف ألكساندر بريجوفيتش الهدفين الثاني والثالث لصالح الاتحاد في الدقيقتين 31 و51، فيما اختتم هارون كمارا مهرجان الأهداف، بالهدف الرابع في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة، ويلاقي الأهلي في الديربي الخميس 11 فبراير  بينما توقف الفتح عند النقطة 18، ويلاقي النصر الثلاثاء 9 فبراير (مؤجلة من الجولة 16).

Time واتساب
الاتحاد
الفتح
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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