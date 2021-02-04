بالفيديو.. الاتحاد يتجاوز الفتح برباعية

طلال الغامدي (صدى):
حقق الاتحاد، فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الفتح بهدف في الدقيقة الثانية، عن طريق ميتشيل تي فريدي، ثم رد الاتحاد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 9، عن طريق فهد المولد.
وأضاف ألكساندر بريجوفيتش الهدفين الثاني والثالث لصالح الاتحاد في الدقيقتين 31 و51، فيما اختتم هارون كمارا مهرجان الأهداف، بالهدف الرابع في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة، ويلاقي الأهلي في الديربي الخميس 11 فبراير بينما توقف الفتح عند النقطة 18، ويلاقي النصر الثلاثاء 9 فبراير (مؤجلة من الجولة 16).