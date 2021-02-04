شاهد.. رسالة من محمد جحفلي لجماهير الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال، محمد جحفلي، على خسارة فريقه أمام أبها، خلال مُنافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.
وقال محمد جحفلي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" أبها استحق الفوز "، مضيفا:" خذلنا جماهيرنا ".
وأشار:" لم نقدم المستوى المأمول، ولكن الأهم هو أن نتخطى هذه الفترة بأسرع وقت ".
وكان فريق أبها تغلب على نظيره الهلال في المباراة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملز، في
وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الاتفاق الخميس 11 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 30، ويلاقي العين الثلاثاء 9 فبراير (مؤجلة من الجولة 16) .