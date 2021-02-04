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شاهد.. رسالة من محمد جحفلي لجماهير الهلال 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1906
شاهد.. رسالة من محمد جحفلي لجماهير الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال، محمد جحفلي، على خسارة فريقه أمام أبها، خلال مُنافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وقال محمد جحفلي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" أبها استحق الفوز "، مضيفا:" خذلنا جماهيرنا ".

 

وأشار:" لم نقدم المستوى المأمول، ولكن الأهم هو أن نتخطى هذه الفترة بأسرع وقت ".

 

وكان  فريق أبها تغلب على نظيره الهلال في المباراة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملز، في

 

وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الاتفاق الخميس 11 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 30، ويلاقي العين الثلاثاء 9 فبراير (مؤجلة من الجولة 16) .

Time واتساب
الهلال
أبها
دوري المحترفين
محمد جحفلي
الجولة الـ 17

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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