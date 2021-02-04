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" توكلنا ": التطبيق تعرَّض إلى ضغط عالٍ وما زلنا نبحث عن الحل " فيديو " 

Time منذ 8 دقائق
Views 1248
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" توكلنا ": التطبيق تعرَّض إلى ضغط عالٍ وما زلنا نبحث عن الحل " فيديو " 

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لإدارة تطبيق توكلنا المهندس ماجد الشهري، أن التطبيقات التقنية معرضة دائمًا لضغوطات وخلل تقني سواء من ضغط المستخدمين أو غيره.

وأضاف ماجد الشهري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " الإخبارية ":"  تطبيق توكلنا تعرَّض إلى ضغط عالٍ خلال هذه الفترة، وما زلنا نبحث عن الحل المستدام ".

ولفت:" يعمل الخبراء على الحلول لإعدادها ورفعها لتمكين المستخدمين من الدخول بشكل مباشر للتطبيق ".

وكان

ت إدارة تطبيق " أعلنت حل مؤقت لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق، وقالت إدارة التطبيق، إنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

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ماجد الشهري
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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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