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بالفيديو..أبها يخطف فوزا ثمينا على الهلال ويحرمه من الصدارة

Time منذ ساعة
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بالفيديو..أبها يخطف فوزا ثمينا على الهلال ويحرمه من الصدارة

نواف السالم (صدى):
خطف فريق أبها فوزاً ثميناً على نظيره الهلال في المباراة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد الملز، في إطار مُنافسات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين حيث إنتهى اللقاء بنتيجة 3/2.

وأحرز اللاعب رياض محمد شراحيلي أولى الأهداف لصالح فريق أبها ليمنح الأفضلية لفريقه، فيما نجح اللاعب صالح الشهري في إدراك هدف التعادل لصالح فريق الهلال لتعود المُباراة مرة أخرى لنقطة الصفر.

وتمكن اللاعب اندري كاريلو من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في الدقيقة الـ 67، ليمنح التقدم لفريقه، ونجح اللاعب مهدى جيان تاهرات في تسجيل هدف التعادل لصالح أبها.

وفي الدقائق الأخيرة من المُباراة، شهدت تسجيل اللاعب سعد بقير هدفاً قاتلاً في شباك فريق الهلال، ليتمكن فريق أبها من حصد 3 نقاط هامة في مسيرته بالدوري

وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الاتفاق الخميس 11 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 30، ويلاقي العين الثلاثاء 9 فبراير (مؤجلة من الجولة 16)

Time واتساب
الهلال
أبها
دوري المحترفين
الجولة الـ 17

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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