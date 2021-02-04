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بالفيديو.. الموارد البشرية: سيتم ترحيل جميع بيانات التوظيف إلى المنصة الموحدة 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1425
بالفيديو.. الموارد البشرية: سيتم ترحيل جميع بيانات التوظيف إلى المنصة الموحدة 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني:" سيكون هناك إدارة لحسابات طالبي العمل وإدارة صلاحية الوصول من خلال كتابة السيرة الذاتية وتحديثها على المنصة ".

 

وأضاف ناصر الهزاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، قائلا:" توفير عملية تحقيق البيانات في السيرة الذاتية آليا، كذلك توثيق المؤهلات العلمية والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات المدخلة على هذه المنصة ".

 

وتابع:" ترحل البيانات الحالية الموجودة لدى الجهات المعنية في التوظيف لدى القطاعين العام والخاص إلى المنصة التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها ".

Time واتساب
الموارد البشرية
بيانات التوظيف
المنصة الموحدة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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