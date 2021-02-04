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مدني تبوك ينقذ 4 مواطنين اُحتجزوا داخل مركبتهم
منذ ساعة
1679
تبوك (صدى):
تمكن الدفاع المدني في تبوك من إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم جنوب مدينة تبوك.
وقال الدفاع المدني، أنه جرى إنقاذهم بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، وهم بصحة جيدة.
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أحدث التعليقات
اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..
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