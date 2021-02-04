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أمانة الرياض تعلق تقديم خدمات الطلبات الداخلية لأكثر من 9 آلاف مطعماً ومقهى

Time منذ ساعة
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أمانة الرياض تعلق تقديم خدمات الطلبات الداخلية لأكثر من 9 آلاف مطعماً ومقهى

الرياض (صدى):
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية الصادر عن الجهات المختصة، والذي يدخل حيز التنفيذ الساعة الـ١٠ من مساء اليوم الخميس، يشمل ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى في نطاق المنطقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الأمانة إلى أن ٦ أنشطة تجارية ستوصد أبوابها امتثالاً للقرارات الصارمة، والهادفة إلى الحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى بين السكان، ومن بين تلك الأنشطة، ١٤٣ صالة أفراح، ١٤٠١ قاعة فندقية، ١١٦ مركزًا ترفيهيًا، ٤٦ موقعًا للألعاب، ٦٣٢ مركزًا رياضيًا، و٩ دور للسينما.

وبينت الأمانة أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مشيرة إلى أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.

وثمنت الأمانة دور السكان ومساهمتهم في التبليغ عن أي مخالفات عبر هاتف ٩٤٠، مبينة أن مراقبيها يباشرون البلاغات الواردة فور تلقيها لحماية المجتمع من تفشي وباء كورونا المستجد.

Time واتساب
مطعم
أمانة الرياض
مقهى
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
من مبدأ الطب الوقائي.... والله ماله داعي...
ابو محمد
المفروص الفيروس المنتشر في المنطقة هو الي عليه التعميم المنطقه الملتزمه ماتصدر قرار عليه وش ذنبهم وهم ملتزمين هذا اقتراح مني وسلامتكم
ابوسلطان
وش تبينا نسوي ياحبيبي عندك 30 مليون وظف على الاقل 10000 الاف مخصصين للمتسولين لحد يطرح الوم على المواطن
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ..

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