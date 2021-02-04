تيجريس أونال يتغلب على اولسان بهدفين

وكالات (صدى):
تغلب تيجريس أونال المكسيكى على أولسان هونداي الكوري، في افتتاحية مونديال الأندية، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب استاد "أحمد بن علي"، بنتيجة 2-1 بعدما كان متاخرا بهدف، ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائى من البطولة التى تستمر حتى 11 فبراير الجارى.
احرز كى هى كيم لاعب فريق أولسان هيونداى الهدف الأول، فى شباك فريق تيجريس أونال المكسيكى، فى الدقيقة 24 من المباراة.
وسجل الفرنسى أندري بيير جينياك لاعب تيجريس أونال المكسيكى هدف التعادل لفريقه، فى شباك أولسان هيونداى ، فى الدقيقة 38 من المباراة، وأضاف المهاجم الفرنسى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لتنتهى أحداث الشوط بتقدم بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف للفريق الكوري.
وفشل الفريقين فى الشوط الثانى من المباراة في إحراز أهداف حقيقية، لتنتهى المباراة بفوز بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد لأولسان هيونداي الكوري.