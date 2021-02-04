الأعداد السابقة للصحيفة

تيجريس أونال يتغلب على اولسان بهدفين

Time منذ 30 دقيقة
Views 1368
تيجريس أونال يتغلب على اولسان بهدفين

وكالات (صدى):
تغلب تيجريس أونال المكسيكى على أولسان هونداي الكوري، في افتتاحية مونديال الأندية، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب استاد "أحمد بن علي"، بنتيجة 2-1 بعدما كان متاخرا بهدف، ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائى من البطولة التى تستمر حتى 11 فبراير الجارى.

احرز كى هى كيم لاعب فريق أولسان هيونداى الهدف الأول، فى شباك فريق تيجريس أونال المكسيكى، فى الدقيقة 24 من المباراة.

وسجل الفرنسى أندري بيير جينياك لاعب تيجريس أونال المكسيكى هدف التعادل لفريقه، فى شباك أولسان هيونداى ، فى الدقيقة 38 من المباراة، وأضاف المهاجم الفرنسى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لتنتهى أحداث الشوط بتقدم بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف للفريق الكوري.

وفشل الفريقين فى الشوط الثانى من المباراة في إحراز أهداف حقيقية، لتنتهى المباراة بفوز بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد لأولسان هيونداي الكوري.

Time واتساب
مونديال الأندية
تيجريس أونال
اولسان

أحدث التعليقات

ابوبدر
انشهد انك صادق.. مير الله يبارك لكم بحلالكم ويرزقنا الفكه من هالشقق 😂
ابوبدر
فعلا كلامك صحيح واحد يخرب على الف.. ايوالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من حلاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
العدناني
لكي تعرفوا نعمة الدولة وثبات الامر بيد ولي الامر

أخر الأخبار

الله يستر لا تصير موضه
الله يستر لا تصير موضه
Time منذ دقيقة Views 91
موظفة تفحص حرارة الجسم بطريقة جديدة !
موظفة تفحص حرارة الجسم بطريقة جديدة !
Time منذ دقيقة Views 90
لقطات مرعبه بعد تصرف من فتيان امام فتيات
لقطات مرعبه بعد تصرف من فتيان امام فتيات
Time منذ دقيقتين Views 112
رسمياً.. الشباب يوقع مع أوديون إيغالو " فيديو "
رسمياً.. الشباب يوقع مع أوديون إيغالو " فيديو "
Time منذ 11 دقيقة Views 1273
النمر يكشف خطورة وضع القدمين في الماء الحار 
النمر يكشف خطورة وضع القدمين في الماء الحار 
Time منذ 16 دقيقة Views 1197
النيابة تطالب الجميع بالإبلاغ الفوري عن هذه الجريمة 
النيابة تطالب الجميع بالإبلاغ الفوري عن هذه الجريمة 
Time منذ 21 دقيقة Views 1463
الأمطار الغزيرة تتسبب بإغلاق طريق " العلا - المدينة المنورة "
الأمطار الغزيرة تتسبب بإغلاق طريق " العلا - المدينة المنورة "
Time منذ 24 دقيقة Views 1342
التلويحة الأخيرة
التلويحة الأخيرة
Time منذ 24 دقيقة Views 137
الكشف عن أرخص سيارة كهربائية موديل 2021
الكشف عن أرخص سيارة كهربائية موديل 2021
Time منذ 26 دقيقة Views 1201
تيجريس أونال يتغلب على اولسان بهدفين
تيجريس أونال يتغلب على اولسان بهدفين
Time منذ 30 دقيقة Views 1368