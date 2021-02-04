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النيابة تطالب الجميع بالإبلاغ الفوري عن هذه الجريمة 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1459
النيابة تطالب الجميع بالإبلاغ الفوري عن هذه الجريمة 

الرياض (صدى):
دعت النيابة العامة كل من تعرض أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة.

وأوضحت النيابة العامة، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ولفتت إلى أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي ذلك في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:إن كان المجني عليه طفلًا، إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك، إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

يذكر أنه وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش: يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

Time واتساب
النيابة العامة
تحرش جنسي
ذوي الاحتياجات الخاصة
جريمة تحرش

أحدث التعليقات

ابوبدر
انشهد انك صادق.. مير الله يبارك لكم بحلالكم ويرزقنا الفكه من هالشقق 😂
ابوبدر
فعلا كلامك صحيح واحد يخرب على الف.. ايوالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من حلاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
العدناني
لكي تعرفوا نعمة الدولة وثبات الامر بيد ولي الامر

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