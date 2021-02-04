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النقل ينبه مرتادي طريق المدينة المنورة_مكة من الأمطار

Time منذ 41 دقيقة
Views 1347
النقل ينبه مرتادي طريق المدينة المنورة_مكة من الأمطار

مكة المكرمة (صدى):
وجه فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، تنبيه لمستخدمي طريق ‎المدينة_المنورة مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر.

وأوضح النقل أن التنبيه بسبب هطول امطار على الطريق ، مشيرة إلى ضرورة تهدئة السائقين السرعة.

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أمطار
مكة
المدينة المنورة
وزارة النقل

أحدث التعليقات

ابوبدر
انشهد انك صادق.. مير الله يبارك لكم بحلالكم ويرزقنا الفكه من هالشقق 😂
ابوبدر
فعلا كلامك صحيح واحد يخرب على الف.. ايوالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من حلاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
العدناني
لكي تعرفوا نعمة الدولة وثبات الامر بيد ولي الامر

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