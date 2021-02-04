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رامون دياز مدرباً لـ النصر الإماراتي

Time منذ 49 دقيقة
Views 1464
رامون دياز مدرباً لـ النصر الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
قرر نادي النصر الإماراتي تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وذلك لمدة موسم ونصف.

وقال عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم، أنه كانت هناك مفاضلة بين أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية وأن دياز تم الاستقرار عليه بعد دراسة وافية لمسيرته التدريبية المتنوعة.

وأوضح رامون دياز في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بمقر النادي في دبي، بحضور رئيس شركة الكرة، إنه يعلم الكثير عن الكرة الإماراتية.

وأضاف: "أتواجد في ناد كبير، لديه طموحات متنوعة في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها، وبالفعل لدي رغبة كبيرة في العمل مع اللاعبين وتوصيل الفكر الذي أريده للاعبين، ولكل مدرب طريقة عمل مختلفة وسوف نسعى إلى تحقيق طموحات جماهير وإدارة نادي النصر".

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نادي النصر
كرة القدم
رامون دياز
النصر الإماراتي
كرونوسلاف يورتشيتش
الكرة الإماراتية

أحدث التعليقات

ابوبدر
انشهد انك صادق.. مير الله يبارك لكم بحلالكم ويرزقنا الفكه من هالشقق 😂
ابوبدر
فعلا كلامك صحيح واحد يخرب على الف.. ايوالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من حلاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
العدناني
لكي تعرفوا نعمة الدولة وثبات الامر بيد ولي الامر

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