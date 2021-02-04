رامون دياز مدرباً لـ النصر الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
قرر نادي النصر الإماراتي تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وذلك لمدة موسم ونصف.
وقال عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم، أنه كانت هناك مفاضلة بين أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية وأن دياز تم الاستقرار عليه بعد دراسة وافية لمسيرته التدريبية المتنوعة.
وأوضح رامون دياز في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بمقر النادي في دبي، بحضور رئيس شركة الكرة، إنه يعلم الكثير عن الكرة الإماراتية.
وأضاف: "أتواجد في ناد كبير، لديه طموحات متنوعة في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها، وبالفعل لدي رغبة كبيرة في العمل مع اللاعبين وتوصيل الفكر الذي أريده للاعبين، ولكل مدرب طريقة عمل مختلفة وسوف نسعى إلى تحقيق طموحات جماهير وإدارة نادي النصر".