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بالفيديو.."الخضيري" يوضح المقصود بالزيوت المهدرجة ويكشف خطورتها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.."الخضيري" يوضح المقصود بالزيوت المهدرجة ويكشف خطورتها

علي القحطاني (صدى):
أوضح عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري خطورة الزيوت المهدرجة.

وقال خلال لقاء في برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية: " الزيوت المهدرجة ليست هي الزيوت السائلة وإنما هي الزيوت المتصلبة التي تسمى "سمن نباتي أو بديل الزبدة وغيرها".

وأشار إلى أن الزيت النباتي يتم غليه بدرجة حرارة عالية ثم يتم ضخ هيدروجين إليه فيصبح متصلب واستخدم كبديل للسمن لأنهم كانوا يعتقدون أن سبب تصلب الشراين وأمراض القلب بسبب السمن العادي وفي الثمانينات اكتشفوا أنه هو المسبب للتصلب في الشرايين والانسداد في الأوعية . مضيفا أن من خطورتها أنها تظل مترسبة في الجسم ولا تتحلل.

وأضاف أن الشركات التي تصر على استخدامه يرجع إلى ميزته التجارية حيث يعطي نكهة طيبة ويحفظ المنتجات الغذائية على الأرفف لمدة 6 أشهر أو سنة دون أن يتلف.

وأشار إلى أنه بداية من 2020 تم منع استخدام الزيوت المهدرجة بشكل جزئي.

Time واتساب
الإخبارية
الزيوت المهدرجة
فهد الخضيري

أحدث التعليقات

ابوبدر
انشهد انك صادق.. مير الله يبارك لكم بحلالكم ويرزقنا الفكه من هالشقق 😂
ابوبدر
فعلا كلامك صحيح واحد يخرب على الف.. ايوالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من حلاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
العدناني
لكي تعرفوا نعمة الدولة وثبات الامر بيد ولي الامر

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