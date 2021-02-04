تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين

علي القحطاني (صدى):
كشف مؤشر وكالة "بلومبيرج" للمليارديرات عن سيطرة أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أغنى 500 ثري في العالم
وتضمنت القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون، وجاء بيل جيتس صاحب مايكروسوفت في المرتبة الثالثة بـ 134 مليار دولار، ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار، ومارك زوكربيرج، مالك "فيسبوك" بـ 101 مليار دولار .
و جاء ترتيب الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار، وفي المركز 342 محمد العمودي بـ7.5 مليار دولار ، وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار، واحتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار دولار، وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.