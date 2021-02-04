الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين

Time منذ 13 دقيقة
Views 1406
تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين

علي القحطاني (صدى):
كشف مؤشر وكالة "بلومبيرج" للمليارديرات عن سيطرة أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أغنى 500 ثري في العالم

وتضمنت القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات ‏دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا ‏تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون، وجاء بيل جيتس صاحب مايكروسوفت في المرتبة الثالثة بـ 134 مليار دولار، ‏ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار، ومارك زوكربيرج، مالك ‏‏"فيسبوك" بـ 101 مليار دولار .‏

و جاء ترتيب ‏الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار، وفي المركز 342 محمد العمودي ‏بـ7.5 مليار دولار ، وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار، واحتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار ‏دولار، وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.‏

Time واتساب
سعوديين
الولايات المتحدة الأمريكية
ملياردير
أثرياء العالم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالها من حمقاء زعلانه ,,
ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. العين يعود للانتصارات بعد خمس تعثرات
بالفيديو.. العين يعود للانتصارات بعد خمس تعثرات
Time منذ 11 دقيقة Views 1262
تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين
تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين
Time منذ 13 دقيقة Views 1406
" العدل ": الفتاة يمكنها التوكيل دون ولي أمر بشرط 
" العدل ": الفتاة يمكنها التوكيل دون ولي أمر بشرط 
Time منذ 17 دقيقة Views 1406
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا
Time منذ 21 دقيقة Views 1414
امرأة تضرب زوجها امام المارة
امرأة تضرب زوجها امام المارة
Time منذ 22 دقيقة Views 242
شرطي يتسبب بحادث
شرطي يتسبب بحادث
Time منذ 22 دقيقة Views 195
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
Time منذ 23 دقيقة Views 247
منح ميدالية الاستحقاق لـ(28) مقيمًا لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات
منح ميدالية الاستحقاق لـ(28) مقيمًا لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات
Time منذ 37 دقيقة Views 1437
سبب إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
سبب إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
Time منذ 42 دقيقة Views 1419
شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بلياقتها وكتلتها العضلية 
شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بلياقتها وكتلتها العضلية 
Time منذ 49 دقيقة Views 533