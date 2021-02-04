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منح ميدالية الاستحقاق لـ(28) مقيمًا لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات

Time منذ 37 دقيقة
Views 1433
منح ميدالية الاستحقاق لـ(28) مقيمًا لقاء تبرعهم بالدم 10 مرات

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 28 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم عشر مرات.

والمتبرعون هم: حسني محمد علي أبو حميد، وزكريا وارسو محمد سليمان، وعبدالله جاسم العطيش الجعيلة، وسامر ناجح غازي، ومراد غالب حزام المجيدي، ومؤيد فايق إبراهيم السلامين، وخالد احمد البحيري، ومحمد احمد محمود راشد، ومؤنس اسعد شجاع، وعادل علي محمد الدريس، وأحمد محمد عبدالفتاح أبو شميس، وأنس محمد جركس، وصلاح محمد حمد بشبر، ومحمد حسام محمد غنام، وفيصل محمد جمال خليل، ونصار أحمد محمد سندي، وأمين محمد علي، وغلام الدين عثمان نجاني شيخ، وريان عمر مكرد حيدر، ومازن محمود شفيق برهوش، وموفق سعد اسعد الخنبشي، وعمر خالد حسن راضي، وجمال محمد نبيل شلبي، وأحمد عبدالرحمن مزاحم باجابر، وعدنان غنام الشيخ، وفواز مشعل راصع الفهيدي، وهشام السيد محمد أحمد، وصهيب محمود احمد أبوطالب.

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مقيم
الملك سلمان بن عبدالعزيز
تبرع بالدم
ميدالية الاستحقاق

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالها من حمقاء زعلانه ,,
ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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