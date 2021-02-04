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" الإسلامية " تكشف عن مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وعدد دقائق صلاة الفجر

Time منذ ساعة
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" الإسلامية " تكشف عن مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وعدد دقائق صلاة الفجر

محمد السعران (صدى):
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس عدداً من التوجيهات التي تخص المساجد والجوامع بالمملكة وتتضمن إجراءات احترازية إضافية تماشياً مع تعليمات الجهات المختصة منها إيقاف الأنشطة الدعوية كافة وتحويلها عن بعد وتحديد مدة مواقيت الصلوات وفتح الجوامع والمساجد.

حيث نص تعميم الوزير " آل الشيخ " على التوجيهات التالية : الالتزام بأن تكون مدة الأنتظار بين الآذان والإقامة (10)دقائق ماعدا صلاة الفجر فتكون المدة (20)دقيقة، وفتح المساجد مع الآذان وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق، وأن يكون فتح الجوامع لصلاة الجمعة قبل الآذان بـ (30)دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(15)دقيقة .

كما تضمن التعميم التأكيد على أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بالأ تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة بـ(15) دقيقة.

وشدد التعميم على التأكيد على ما تضمنته التعاميم السابقة التي تنص على إحضار جميع المصلين للسجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة وترك المسافة المعتمدة ( متر ونصف) بين المصلين، وعلى اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المعنية بحق كل من يخالف ذلك، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع .

كما جاءت التوجيهات بتعليق إقامة الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد، وتحويل جميع هذه الأنشطة لتكون عن " بعد " وتكثيف البرامج الدعوية المتعلقة بالتوعية من جائحة كورونا.

وأكد التعميم على تكثيف تعقيم المساجد والجوامع، وأماكن الوضوء، ودورات المياه، والمحافظة على التهوية الجيدة لها، ومتابعة الالتزام بكل ما ورد من توجيهات من قبل منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين بكل دقة كما عهدتهم الوزارة .

ويأتي التعميم في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحماية مرتادي بيوت الله ومواكبة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا وتسخير المنابر الدعوية لحماية الناس ونشر الوعي المجتمعي تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
المهم
لابد من تجهيز الكيرم والاعتناء به.مع توفير البودره والحبوب .ووضعه في مكان بعيدا عن متناول .الجنسيات الآسيوية. وعلى وزارة التجاره ملاحظة ذلك .

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