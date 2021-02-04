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أول تحرك رسمي من " النيابة " بشأن إعلانات تروج لفعاليات سياحية خادشة للحياء

Time منذ ساعة
Views 1715
أول تحرك رسمي من " النيابة " بشأن إعلانات تروج لفعاليات سياحية خادشة للحياء

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

وأضاف المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

Time واتساب
النيابة العامة
الآداب العامة
النائب العام
إعلانات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
المهم
لابد من تجهيز الكيرم والاعتناء به.مع توفير البودره والحبوب .ووضعه في مكان بعيدا عن متناول .الجنسيات الآسيوية. وعلى وزارة التجاره ملاحظة ذلك .

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