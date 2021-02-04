تعميم عاجل من اتحاد القدم لأندية المحترفين 

طلال الغامدي (صدى):
أصدر اتحاد القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد اتحاد القدم، في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكام بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ولفت إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.