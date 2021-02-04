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تعميم عاجل من اتحاد القدم لأندية المحترفين 

Time منذ ساعة
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تعميم عاجل من اتحاد القدم لأندية المحترفين 

طلال الغامدي (صدى):
أصدر اتحاد القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اتحاد القدم، في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكام بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

 

ولفت إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

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كورونا
اتحاد القدم
أندية المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
مباريات الجولة الثامنة عشر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
المهم
لابد من تجهيز الكيرم والاعتناء به.مع توفير البودره والحبوب .ووضعه في مكان بعيدا عن متناول .الجنسيات الآسيوية. وعلى وزارة التجاره ملاحظة ذلك .

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