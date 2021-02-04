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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 27 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 13مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرطي مستهتر باالنظام وارواح الناس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
المهم
لابد من تجهيز الكيرم والاعتناء به.مع توفير البودره والحبوب .ووضعه في مكان بعيدا عن متناول .الجنسيات الآسيوية. وعلى وزارة التجاره ملاحظة ذلك .

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