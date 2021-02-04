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حقيقة فرض 10 آلاف ريال غرامة لمن لا يستخدم تطبيق "توكلنا"

Time منذ ساعة
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حقيقة فرض 10 آلاف ريال غرامة لمن لا يستخدم تطبيق "توكلنا"

الرياض (صدى):
تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو عن فرض عقوبة تقدر بنحو 10 آلاف ريال لمن لا يستخدم تطبيق "توكلنا".

ولم تعلن وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية أو وسائل الاعلام الرسمية ما تم تداوله بشأن العقوبة المالية على من لا يستخدم التطبيق، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما جاء في مقطع الفيديو.

يذكر أن النيابة العامة حذرت من إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، مؤكدة أن ذلك تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال

Time واتساب
وزارة الداخلية
النيابة العامة
تطبيق توكلنا

أحدث التعليقات

مسلم
المدرب يتحمل ٠/٠٢٥ واللاعبين النسبة المتبقية استرحات وبعارين ودوجة لا يوجد لاعب سعودي محترف مع اعلاميين ولاعبين سابقين مسوين فاهمين ومعلقين ؟ عاد الحكام اقل ما تقول عليهم حكام حواري
يزيد
والله من كثرة الغرامات صارت الناس تصدق اي شي، مشكلتهم معتبرين الغرامات مصدر دخل للدولة
abdul
نحتاج الي لجان فنية متخصصة لا فرد واحد ليقول لنا مقر عاد او ثمود. او الحفريات و الآثار المكتشفة تؤكد هذا المنحى او ذاك، مثل آثار الفراعنة والإغريق والبابليين .
fares
يارب سترك وعفوك ورضاك يارب اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
abdul
أَمّا* ضد*

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