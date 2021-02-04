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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 75.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 233 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والخزف السعودي، ومعادن، والمصافي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، والأصيل، وباعظيم، والواحة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 6.80%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والمصافي، ودار الأركان، وكيان السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، و وفرة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 190.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24731.09 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 332 ألف سهم تقاسمتها 1096 صفقة.

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المملكة
سوق الأسهم

أحدث التعليقات

مسلم
المدرب يتحمل ٠/٠٢٥ واللاعبين النسبة المتبقية استرحات وبعارين ودوجة لا يوجد لاعب سعودي محترف مع اعلاميين ولاعبين سابقين مسوين فاهمين ومعلقين ؟ عاد الحكام اقل ما تقول عليهم حكام حواري
يزيد
والله من كثرة الغرامات صارت الناس تصدق اي شي، مشكلتهم معتبرين الغرامات مصدر دخل للدولة
abdul
نحتاج الي لجان فنية متخصصة لا فرد واحد ليقول لنا مقر عاد او ثمود. او الحفريات و الآثار المكتشفة تؤكد هذا المنحى او ذاك، مثل آثار الفراعنة والإغريق والبابليين .
fares
يارب سترك وعفوك ورضاك يارب اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
abdul
أَمّا* ضد*

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