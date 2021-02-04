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«الصحة»: تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 303 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 297 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 126 إصابة ، والمنطقة الشرقية 58 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 51 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للبيان المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد ملاحظة ارتفاع في معدل الإصابات .

كما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه سيتم إستيراد عدة لقاحات خلال الفترة المقبلة لتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان .

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الصحة
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فيروس كورونا
الحجر

أحدث التعليقات

مسلم
المدرب يتحمل ٠/٠٢٥ واللاعبين النسبة المتبقية استرحات وبعارين ودوجة لا يوجد لاعب سعودي محترف مع اعلاميين ولاعبين سابقين مسوين فاهمين ومعلقين ؟ عاد الحكام اقل ما تقول عليهم حكام حواري
يزيد
والله من كثرة الغرامات صارت الناس تصدق اي شي، مشكلتهم معتبرين الغرامات مصدر دخل للدولة
abdul
نحتاج الي لجان فنية متخصصة لا فرد واحد ليقول لنا مقر عاد او ثمود. او الحفريات و الآثار المكتشفة تؤكد هذا المنحى او ذاك، مثل آثار الفراعنة والإغريق والبابليين .
fares
يارب سترك وعفوك ورضاك يارب اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
abdul
أَمّا* ضد*

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