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8 حقوق واجبة لمريض السرطان منها عدم معرفة أهله إلا بإذنه

Time منذ 53 دقيقة
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8 حقوق واجبة لمريض السرطان منها عدم معرفة أهله إلا بإذنه

الرياض (صدى):
كشفت هيئة حقوق الغنسان اليوم الخميس بعض حقوق مرضى السرطان .

وأكدت أنه يحق لمريض السرطان معرفة التشخيص ، ولا يحق لأفراد عائلته معرفة التشخيص إلا بموافقته .

كما يحق له تقديم شكوى إذا تم إفشاء التشخيص بدون موافقة خطية ، وكذلك الموافقة على العلاج الكيماوي والإشعاعي والتدخل الجراحي ولا يتطلب موافقة ولي الأمر .

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق لمريض السرطان الحصول على التقارير الطبية التي تثبت حالته لضمان الحق في العودة إلى العمل أو الحصول على الدعم المالي ، وكذلك العلاج متعدد التخصصات وتأمين وسائل التنقل ، والحصول على الدعم النفسي .

 

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حقوق الإنسان
مريض السرطان
هيئة حقوق النسان

أحدث التعليقات

رااايق
هذا كلام * الجماهير تبغي تشوف فعل على المستطيل الأخضر *** وبالتوفيق ياااا النصر وفالكم الفوز إن شاء الله في كل مباراة ** !!!!
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن تم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير

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