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شاهد.. الإطاحة بصاحب فيديو الإعتداء على شخص ووضعه في صندوق السيارة

Time منذ ساعة
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شاهد.. الإطاحة بصاحب فيديو الإعتداء على شخص ووضعه في صندوق السيارة

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على المتهم بالإعتداء على شخص وتوثيق جريمته بالتصوير ونشرها .

وأظهر مقطع فيديو متداول المتهم وهو يقوم بالإعتداء على شخص ثم أنزله بالقوة من سيارته وقام بوضعه في الصندوق وأغلق عليه ووثق عمله بالتصوير ونشره .

ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر .

وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية ، وإحالته إلى النيابة العامة.

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منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
أمانة منطقة الرياض
صندوق

أحدث التعليقات

رااايق
هذا كلام * الجماهير تبغي تشوف فعل على المستطيل الأخضر *** وبالتوفيق ياااا النصر وفالكم الفوز إن شاء الله في كل مباراة ** !!!!
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن تم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير

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