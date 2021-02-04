شاهد.. الإطاحة بصاحب فيديو الإعتداء على شخص ووضعه في صندوق السيارة

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على المتهم بالإعتداء على شخص وتوثيق جريمته بالتصوير ونشرها .
وأظهر مقطع فيديو متداول المتهم وهو يقوم بالإعتداء على شخص ثم أنزله بالقوة من سيارته وقام بوضعه في الصندوق وأغلق عليه ووثق عمله بالتصوير ونشره .
ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر .
وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية ، وإحالته إلى النيابة العامة.