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غروب الشمس ومساء جميل من كورنيش جدة قبل 22 عام

Time منذ ساعة
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غروب الشمس ومساء جميل من كورنيش جدة قبل 22 عام

(صدى):

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا كلام * الجماهير تبغي تشوف فعل على المستطيل الأخضر *** وبالتوفيق ياااا النصر وفالكم الفوز إن شاء الله في كل مباراة ** !!!!
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن تم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير
د محمد ماجد بخش
لنأخذ المجال المقرر الممثل عدديا ومحوريا بوحدات العنصر المكافئة وإن آم تمثيله بفترة العناصر ودرجات الثقل الممثلة لفترة الثبات الفراغي الممثل للثقالة العددية المحورية الممثلة للكتلة الفراغية العددية الصاعدة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجات الثقل الكهرومغناطيسية المرتبطة بدرحة التمثيل للفراغ الممثل لدرجة المجموع الممثل لوحدة التأثير

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