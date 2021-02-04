بالفيديو.. ولي أمر فتاة يتنازل عن المهر مقابل الحج للعروس وأهلها !

الرياض (صدى):
كشف مأذون نكاح عن مواقف طريفة قابلته أثناء عمله في إبرام العقود بين الطرفين .
وأكد مأذون النكاح في برنامج " الراصد " المذاع على قناة الإخبارية أنه في ورد في أحد المرات أن ولي أمر فتاة تنازل عن مهرها مقابل تحجيج الفتاة ووالدتها وأخواتها .
وأضاف أن هناك قصة مؤلمة ، حين ذهب لعقد نكاح فتاة وكان والدها يرقد في المستشفى وعندما وصلوا له كان قد توفي ولم يكن لها ولي أمر آخر ، وتم عقد النكاح بعد ذلك في المحكمة .
وأوضح مأذون النكاح موقف آخر ، مشيراً إلى أن أمرأة مطلقة أكدت له أنها أتمت عدتها وحاضت ثلاث مرات في نفس الشهر على خلاف المتعارف عيه ، ورفض إتمام العقد حتى اتصل بمركز المأذونين وأكدوا له ضرورة أن تكتب إقرار على نفسها وتشهد ولي أمرها على ذلك .