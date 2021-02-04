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بالفيديو.. ولي أمر فتاة يتنازل عن المهر مقابل الحج للعروس وأهلها !

Time منذ 18 دقيقة
Views 1453
بالفيديو.. ولي أمر فتاة يتنازل عن المهر مقابل الحج للعروس وأهلها !

الرياض (صدى):
كشف مأذون نكاح عن مواقف طريفة قابلته أثناء عمله في إبرام العقود بين الطرفين .

وأكد مأذون النكاح في برنامج " الراصد " المذاع على قناة الإخبارية أنه في ورد في أحد المرات أن ولي أمر فتاة تنازل عن مهرها مقابل تحجيج الفتاة ووالدتها وأخواتها .

وأضاف أن هناك قصة مؤلمة ، حين ذهب لعقد نكاح فتاة وكان والدها يرقد في المستشفى وعندما وصلوا له كان قد توفي ولم يكن لها ولي أمر آخر ، وتم عقد النكاح بعد ذلك في المحكمة .

وأوضح مأذون النكاح موقف آخر ، مشيراً إلى أن أمرأة مطلقة أكدت له أنها أتمت عدتها وحاضت ثلاث مرات في نفس الشهر على خلاف المتعارف عيه ، ورفض إتمام العقد حتى اتصل بمركز المأذونين وأكدوا له ضرورة أن تكتب إقرار على نفسها وتشهد ولي أمرها على ذلك .

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