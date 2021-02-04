"سدايا " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للعمل بالهيئة بالرياض .
وأوضحت " سدايا " أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " مدير حماية البيانات والخصوصية " ، وفقاً للشروط التالية :
1- بكالوريوس أو ماجيستير في " نظم المعلومات ، علوم الحاسب ، الأمن السيبراني " أو ما يعادلها .
2- خبرة لا تقل عن 9 سنوات منها 5 سنوات في منصب إداري ضمن وظيفة الأمن السيبراني أو مجال ذا صلة .
3- الحصول على شهادات حماية البيانات والخصوصية وأي شهادة سحابية بمستوى متقدم .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا