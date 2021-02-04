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"الزكاة والدخل": توكلنا شرطاً لدخول فروعنا الـ 18

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل": توكلنا شرطاً لدخول فروعنا الـ 18

الرياض (صدى):
ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ 18 بمختلف مناطق المملكة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخراً للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

وأوضحت الهيئة بأن كافة خدماتها تُقدَّم بشكل إلكتروني لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، من خلال موقعها (هنا) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منها على سلامة عملائها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.

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الهيئة العامة للزكاة والدخل
توكلنا

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هواوي
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