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موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل والقنوات الناقلة لها

Time منذ ساعة
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موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل والقنوات الناقلة لها

ماجد محمد (صدى):
تنطلق مباريات مسابقة كأس العالم للأندية في قطر اليوم، الخميس، بمباراة ستقام بين فريق الدحيل القطري والأهلي المصري الذي كان آخر مشاركة له في كأس العالم للأندية في عام 2013.

موعد مباراة الأهلي والدحيل

وستقام المباراة بين الأهلي والدحيل القطري مساء اليوم، وتحديداً في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب «المدينة التعليمية».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ومن المقرر أن تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس إذاعة مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة، وستكون المباراة متاحة لجميع عشاق كرة القدم.

بث مباشر لمباراة الأهلى والدحيل

سيتم إذاعة مباراة الأهلي والدحيل في بث مباشر على عدد من الترددات لقناة بي إن سبورتس المفتوحة،وهي كالتالي

-نايل سات ( 12064 أفقي 27500 معدل التصحيح 5/6 أو على التردد 12245 رأسي 27500، ومعدل التصحيح 3/4 أو على التردد 12264 رأسي 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

-عرب سات(12379 أفقي 27500 ومعدل التصحيح 5/6)

-سهيل سات (11547 رأسي 27500 ومعدل التصحيح 5/6

رابط البث المباشر لمباراة الأهلي والدحيل : أضغط هنا

 

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هواوي
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