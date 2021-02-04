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تعليم عسير للمستفيدين: "تواصل يكفي"

Time منذ 4 ساعات
Views 1859
تعليم عسير للمستفيدين: "تواصل يكفي"

محمد بن طحيطح (صدى):
جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تأكيدها على استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات عن بعد من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تغني عن الحضور، لاسيما في ظل مستجدات جائحة كورونا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه لا حاجة للمراجعة حضوريا في ظل تقديم الخدمة عن بعد من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية والتي أثبتت فاعليتها منذ بدء الجائحة قبل قرابة عام وعملت على خفض أعداد مراجعي الإدارة إلى أقل درجة ممكنة وأسهمت بشكل فاعل في سرعة الإنجاز وتجويد الأداء.

من جهته بين مدير إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين أحمد عائض آل مفرح أن الخدمة تتم عن طريق بوابة تواصل الإلكترونية: هناوالهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد 920004294 ، لافتا إلى أن فرق العمل تعمل على متابعة وإنهاء الطلبات بشكل دوري ومستمر.

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تعليم عسير
وزارة التعليم
منطقة عسير
تواصل

أحدث التعليقات

أبو مهند
الله يخلي السيد الفار لولا الله ثم تدخله في بعض المباريات والا كانت علوم يعلم بها الله ع العموم هلالكم لم يعد ذاك الفريق الذي لا يشق له غبار البركه في القادمين من الخلف.
على
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و احم جميع المسلمين والمسلمات
كجمغلو
الفن وأهله
kkkk
الله الله ايام البساطه ولقلوب الصافيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زي

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