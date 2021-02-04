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تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1403
تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

الرياض (صدى):
أكد صندوق التنمية الزراعية أن تحميل وإبراز تطبيق "توكلنا" شرطًا لدخول المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة لجميع الموظفين والمراجعين والزوار, إضافة إلى شرط حجز موعد إلكتروني مسبق للزيارة بالنسبة للمراجعين، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 4 فبراير 20121م.

ويأتي هذا الإجراء الرسمي تماشيًا مع إجراءات وزارة الصحة واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل ضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء.

يذكر أن الصندوق ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا يعمل على توفير بيئة صحية آمنة، مع اتباع الإجراءات الوقائية المطبقة في مثل هذه الحالات، مثل قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء والزوار قبل دخول الصندوق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات بشكل صحيح، مع التنبيه المستمر بالإجراءات الأخرى مثل تجنب المصافحة وغسل اليدين وتوفير المعقمات وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي وتمكين العمل عن بعد, إضافة إلى بث الرسائل الداخلية المستمرة لمنسوبي الصندوق من خلال الرسائل الصحية التوعوية.

ويمكن للعملاء والزوار حجز موعد مسبق لزيارة المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة من خلال الموقع الإلكترونية هنا، حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية، لحجز المواعيد أو الحصول على الإفادات أو التقديم على بعض المنتجات الائتمانية عن بُعد ومن دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق.

Time واتساب
صندوق التنمية الزراعية
كورونا
فيروس كورونا
توكلنا
تطبيق توكلنا

أحدث التعليقات

شيخين١
خلاص كان زمانالحين مثل مثل
رااايق
الحكم ماجد الشمراني ** بصراحة حكم 100% ** ( رأي شخصي )***
ابوسامي
مانزل بلاء لابذنب ولا رفع لابتوبه
نايف الشمري
لااحد يقولي وش دخل الهلال لا له دخل ليش ماطلعت هالقرار الا بعد مافاز النصر بكاس. السوبر افعلو ماشاتم لن تستطيعو ان تغيبو شمس العالمي
واضح*** وصريح***
كلامها جدا جدا واقعي ويلامس الحقيقة،، بس Can بالإمكان أفضل مما Can..

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