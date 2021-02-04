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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 4 فبراير 2021.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 219.50 ريال (58.52 دولار)، مقابل 221.36 ريال (59.03 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 192.06 ريال (51.20 دولار)، مقابل 193.69 ريال (51.65 دولار) أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 164.63 ريال (43.89 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار) عند أخر إغلاق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.04 ريال (34.13 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.75 ريال (29.26 دولار)، وعيار 10 سجل نحو 91.46 ريال (24.38 دولار).

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الجرام

أحدث التعليقات

رااايق
الحكم ماجد الشمراني ** بصراحة حكم 100% ** ( رأي شخصي )***
ابوسامي
مانزل بلاء لابذنب ولا رفع لابتوبه
نايف الشمري
لااحد يقولي وش دخل الهلال لا له دخل ليش ماطلعت هالقرار الا بعد مافاز النصر بكاس. السوبر افعلو ماشاتم لن تستطيعو ان تغيبو شمس العالمي
واضح*** وصريح***
كلامها جدا جدا واقعي ويلامس الحقيقة،، بس Can بالإمكان أفضل مما Can..
نايف الشمري
هذي ريلضتنا اللي يفوز على الهلال ينحارب للاسف كرهنا الهلال واذناب الهلال بالرياضه للاسف

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