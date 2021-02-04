تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 4 فبراير 2021.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 219.50 ريال (58.52 دولار)، مقابل 221.36 ريال (59.03 دولار).
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 192.06 ريال (51.20 دولار)، مقابل 193.69 ريال (51.65 دولار) أمس.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 164.63 ريال (43.89 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار) عند أخر إغلاق.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.04 ريال (34.13 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.75 ريال (29.26 دولار)، وعيار 10 سجل نحو 91.46 ريال (24.38 دولار).