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"الجوازات" توضح طريقة سداد الرسوم والغرامة لتجديد إقامة العاملة المنزلية

Time منذ ساعة
Views 1742
"الجوازات" توضح طريقة سداد الرسوم والغرامة لتجديد إقامة العاملة المنزلية

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس طريقة سداد الرسوم والغرامة لمن يرغب في تجديد إقامة العاملة المنزلية .

وأكدت الجوازات أنه يمكن سداد الرسوم والغرامة عبر خدمة "سداد " بمنصة أبشر الخاصة بصاحب العمل .

Time واتساب
المديرية العامة للجوازات
الجوازات
العاملة المنزلية
تجديد الإقامة

أحدث التعليقات

رااايق
الحكم ماجد الشمراني ** بصراحة حكم 100% ** ( رأي شخصي )***
ابوسامي
مانزل بلاء لابذنب ولا رفع لابتوبه
نايف الشمري
لااحد يقولي وش دخل الهلال لا له دخل ليش ماطلعت هالقرار الا بعد مافاز النصر بكاس. السوبر افعلو ماشاتم لن تستطيعو ان تغيبو شمس العالمي
واضح*** وصريح***
كلامها جدا جدا واقعي ويلامس الحقيقة،، بس Can بالإمكان أفضل مما Can..
نايف الشمري
هذي ريلضتنا اللي يفوز على الهلال ينحارب للاسف كرهنا الهلال واذناب الهلال بالرياضه للاسف

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