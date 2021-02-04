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"الجوازات" توضح طريقة سداد الرسوم والغرامة لتجديد إقامة العاملة المنزلية
منذ ساعة
1742
الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس طريقة سداد الرسوم والغرامة لمن يرغب في تجديد إقامة العاملة المنزلية .
وأكدت الجوازات أنه يمكن سداد الرسوم والغرامة عبر خدمة "سداد " بمنصة أبشر الخاصة بصاحب العمل .
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المديرية العامة للجوازات
الجوازات
العاملة المنزلية
تجديد الإقامة
أحدث التعليقات
رااايق
الحكم ماجد الشمراني ** بصراحة حكم 100% ** ( رأي شخصي )***
ابوسامي
مانزل بلاء لابذنب ولا رفع لابتوبه
نايف الشمري
لااحد يقولي وش دخل الهلال لا له دخل ليش ماطلعت هالقرار الا بعد مافاز النصر بكاس. السوبر افعلو ماشاتم لن تستطيعو ان تغيبو شمس العالمي
واضح*** وصريح***
كلامها جدا جدا واقعي ويلامس الحقيقة،، بس Can بالإمكان أفضل مما Can..
نايف الشمري
هذي ريلضتنا اللي يفوز على الهلال ينحارب للاسف كرهنا الهلال واذناب الهلال بالرياضه للاسف
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