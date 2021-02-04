الأعداد السابقة للصحيفة

استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1561
استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة

الرياض (صدى):
وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا على استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة على الخصوم المتقاضين .

ومن المقرر أن يتم الكتابة إلى أعضاء النيابة العامة عن كل ما يستلزمه النظر القضائي في حالة حاجة القاضي إلىهم .

وجاء تعديل النص القضائي بعد صدور توجيهات إلى المحكمة العليا للنظر في التعديل ليكون كالتالي : إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الإستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق ، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك ، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم ، وفقاً لـ " عكاظ " .

جاء ذلك بعد دراسة شملت ما تجدد من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والإدعاء العام اللذين تختص بهما النيابة العامة ، وارتباط النيابة تنظيمياً بالملك ، واستقلالها التام في مزاولة مهماتها .

Time واتساب
المحكمة العليا
المحاكم
الشهادة
النياية العامة

أحدث التعليقات

رااايق
الحكم ماجد الشمراني ** بصراحة حكم 100% ** ( رأي شخصي )***
ابوسامي
مانزل بلاء لابذنب ولا رفع لابتوبه
نايف الشمري
لااحد يقولي وش دخل الهلال لا له دخل ليش ماطلعت هالقرار الا بعد مافاز النصر بكاس. السوبر افعلو ماشاتم لن تستطيعو ان تغيبو شمس العالمي
واضح*** وصريح***
كلامها جدا جدا واقعي ويلامس الحقيقة،، بس Can بالإمكان أفضل مما Can..
نايف الشمري
هذي ريلضتنا اللي يفوز على الهلال ينحارب للاسف كرهنا الهلال واذناب الهلال بالرياضه للاسف

أخر الأخبار

ريتا أورا تنفصل عن خطيبها بسبب جائحة كورونا
ريتا أورا تنفصل عن خطيبها بسبب جائحة كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 121
بالفيديو.. نجل "رونالدو" يقوم بحركة طريفة لحظة تسجيل والده هدفا في شباك إنتر ميلان
بالفيديو.. نجل "رونالدو" يقوم بحركة طريفة لحظة تسجيل والده هدفا في شباك إنتر ميلان
Time منذ 10 دقائق Views 1303
طبيب يوضح سر ارتداء أم كلثوم النظارة السوداء والمرض الذي أصيبت به
طبيب يوضح سر ارتداء أم كلثوم النظارة السوداء والمرض الذي أصيبت به
Time منذ 15 دقيقة Views 333
بالفيديو.. عبير أحمد تكشف سر كتمانها حقيقة مرضها النادر
بالفيديو.. عبير أحمد تكشف سر كتمانها حقيقة مرضها النادر
Time منذ 20 دقيقة Views 484
اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار بدءً من اليوم
اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار بدءً من اليوم
Time منذ 25 دقيقة Views 1563
صافيناز تكشف حقيقة زواجها بـ "أسد مصر"
صافيناز تكشف حقيقة زواجها بـ "أسد مصر"
Time منذ 30 دقيقة Views 454
تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
Time منذ 35 دقيقة Views 1382
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية
Time منذ 40 دقيقة Views 1366
استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة
استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة
Time منذ 55 دقيقة Views 1561
3 عمليات جراحية لإنقاذ أنف حورية فرغلي
3 عمليات جراحية لإنقاذ أنف حورية فرغلي
Time منذ ساعة Views 695