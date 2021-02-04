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"الحصيني": اليوم ذروة الحالة المطرية عطاء وسيول في بعض المناطق

Time منذ 10 دقائق
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"الحصيني": اليوم ذروة الحالة المطرية عطاء وسيول في بعض المناطق

الرياض (صدى):
أكد باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أن اليوم الخميس ذروة الحالة الممطرة عطاء وحتى يوم الجمعة .

وقال عبد العزيز الحصيني أن السحب الممطرة تغطي منطقة تبوك اليوم الخميس ومتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل مناطق المدينة والحدود الشمالية والجوف ثم منطقة حائل ومكة ثم القصيم ثم أقصى شمال غرب وغرب منطقة الرياض .

وتوقع عبد العزيز الحصيني أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد ونشاط الرياح من متوسطة لقوية على معظم المناطق ، مع فرصة سيول على مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان .

وأشار الحصيني إلى انخفاض الحرارة على شمال المملكة واستمرار ارتفاع الحرارة بباقي المناطق .

 

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أمطار
سيول
عبد العزيز الحصيني
الحالة المطرية عطاء

أحدث التعليقات

رااايق
الله يكفينا و يحمينا ويرفع عنا شر هذا لبلاء و الوباء ** انه هو السميع العليم ** والحمدلله على حال ***
faeiz1122
قرار في محله لو تشوفون العالم في الزوجات قد ايش هم مهملين ومخالفين للاحترازات واقصد البعض منهم اتذكر حظرت شبكه قبل فتره كأني انا الوحيد اللي شاذ بينهم لابس كمامتي وملتزم بالتباعد ويضحكون علي بعد
زارب
معالحة البطالة ليس بتكديس البلد بمن هب ودب ، لذا لا تنظروا إلى البلدان الأخرى المجاورة لأن المقارنة هنا فاشلة لا من ناحية عدد السكان ولا المساحة ولا نسبة عدد العاطلين إلى النسبة الكلية.. الفجوة هنا كبيرة، لذا نتمنى إعادة النظر في الخطط الاقتصادية المطروحة
الريان
الله يقلع ذالوجه
faeiz1122
شاطره يابابا وزير الصحه من بداية الجائحه يحذر وماقصر الله يعطيه الف عافيه بس البهايم اللي ماتفهم المفروض يشددون عليهم العقوبات والغرامات

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