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وظائف شاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين

Time منذ 39 دقيقة
Views 1520
وظائف شاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باب التقديم على وظائق شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير إدارة التميز المؤسسي : بكالوريوس في تخصص مناسب ، خبرة 6 سنوات ، تنفيذ برامج التدريب بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للموارد البشرية .

2- مستشار مساعد : بكالوريوس في تخصص مناسب ، خبرة أقل من عام ، مراجعة البيانات وإنشاء قائمة بالخالفات .

3- محاسب : بكالوريوس في المحاسبة ، خبرة سنة .

4- رئيس قسم الحسابات : بكالوريوس في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب :هنا

هنا

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وظائف شاغرة
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
هيئة المحاسبين

أحدث التعليقات

رااايق
الله يكفينا و يحمينا ويرفع عنا شر هذا لبلاء و الوباء ** انه هو السميع العليم ** والحمدلله على حال ***
faeiz1122
قرار في محله لو تشوفون العالم في الزوجات قد ايش هم مهملين ومخالفين للاحترازات واقصد البعض منهم اتذكر حظرت شبكه قبل فتره كأني انا الوحيد اللي شاذ بينهم لابس كمامتي وملتزم بالتباعد ويضحكون علي بعد
زارب
معالحة البطالة ليس بتكديس البلد بمن هب ودب ، لذا لا تنظروا إلى البلدان الأخرى المجاورة لأن المقارنة هنا فاشلة لا من ناحية عدد السكان ولا المساحة ولا نسبة عدد العاطلين إلى النسبة الكلية.. الفجوة هنا كبيرة، لذا نتمنى إعادة النظر في الخطط الاقتصادية المطروحة
الريان
الله يقلع ذالوجه
faeiz1122
شاطره يابابا وزير الصحه من بداية الجائحه يحذر وماقصر الله يعطيه الف عافيه بس البهايم اللي ماتفهم المفروض يشددون عليهم العقوبات والغرامات

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