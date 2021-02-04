وظائف شاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باب التقديم على وظائق شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير إدارة التميز المؤسسي : بكالوريوس في تخصص مناسب ، خبرة 6 سنوات ، تنفيذ برامج التدريب بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للموارد البشرية .
2- مستشار مساعد : بكالوريوس في تخصص مناسب ، خبرة أقل من عام ، مراجعة البيانات وإنشاء قائمة بالخالفات .
3- محاسب : بكالوريوس في المحاسبة ، خبرة سنة .
4- رئيس قسم الحسابات : بكالوريوس في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب :هنا
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