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ولائم زمان.. بساطة وبركة
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أحدث التعليقات
رااايق
الله يكفينا و يحمينا ويرفع عنا شر هذا لبلاء و الوباء ** انه هو السميع العليم ** والحمدلله على حال ***
faeiz1122
قرار في محله لو تشوفون العالم في الزوجات قد ايش هم مهملين ومخالفين للاحترازات واقصد البعض منهم اتذكر حظرت شبكه قبل فتره كأني انا الوحيد اللي شاذ بينهم لابس كمامتي وملتزم بالتباعد ويضحكون علي بعد
زارب
معالحة البطالة ليس بتكديس البلد بمن هب ودب ، لذا لا تنظروا إلى البلدان الأخرى المجاورة لأن المقارنة هنا فاشلة لا من ناحية عدد السكان ولا المساحة ولا نسبة عدد العاطلين إلى النسبة الكلية.. الفجوة هنا كبيرة، لذا نتمنى إعادة النظر في الخطط الاقتصادية المطروحة
الريان
الله يقلع ذالوجه
faeiz1122
شاطره يابابا وزير الصحه من بداية الجائحه يحذر وماقصر الله يعطيه الف عافيه بس البهايم اللي ماتفهم المفروض يشددون عليهم العقوبات والغرامات
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