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أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إيقاف الأنشطة الترفيهية

Time منذ ساعة
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أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إيقاف الأنشطة الترفيهية

الرياض (صدى):
أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بقرار إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وقال تركي آل الشيخ، معلقا على القرار: " اعتقد واضح مايحتاج أي شرح، لن يتم التساهل مع أي مخالف ".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح بأنه، بداية من مساء اليوم الخميس، سيتم إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

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إغلاق دور السينما والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد

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تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله عليهم المجرمين
محب وصريح لوطني السعوديه
اتفق معك عزيزي ... هيئة الترفيه لها نصيب كبير من ارتفاع حالات كورونا ..
نايف الشمري
انت ياراعي الواجب روح زوره وقله انا جيت اتحمد لك بالسلامه عن جميع النصروايين ييييياااااااااااهغ
نايف الشمري
اسكتو يالهلامين انتم اااااخر من يتكلم عن الروح الرياضيه

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