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إغلاق 10 منشآت مخالفة بجازان

Time منذ ساعة
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إغلاق 10 منشآت مخالفة بجازان

جيزان (صدى):
أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها اليوم، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إغلاق تلك المحال جاء ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة، َوتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على خير ، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‬.

وبين أن الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، يأتي بتكامل الجهود، وتأكيد ضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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جازان
كورونا

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان سداد الديون اولى من الزواج الا اذا تم السماح للمدين بتأجيل السداد او تفسيطه على فترات
ابو عمار
مواقف المملكه ثابته للقضيه الفلسطينيه منذو احتلالها من قبل اسرائيل
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ممتاز جدا
[email protected]
اللهم عجّل بنصرها ، وأنتقم من طليقها عاجلاً غير , أكثروا من هذا الدعاء دائماً خاصة آخر الليل عندما يتنزل الله الى السماء الدنيا ويقول: (هل من داعٍ أستجيب له) فالدعاء سلاح المؤمن الذي لا يخذله ، عندما تخذله قوانين البشر

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