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فلسطين تشيد بمواقف المملكة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

Time منذ ساعة
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فلسطين تشيد بمواقف المملكة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله (صدى):
أشادت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم، أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيداً على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خياراً استراتيجياً لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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فلسطين
المملكة

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان سداد الديون اولى من الزواج الا اذا تم السماح للمدين بتأجيل السداد او تفسيطه على فترات
ابو عمار
مواقف المملكه ثابته للقضيه الفلسطينيه منذو احتلالها من قبل اسرائيل
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ممتاز جدا
[email protected]
اللهم عجّل بنصرها ، وأنتقم من طليقها عاجلاً غير , أكثروا من هذا الدعاء دائماً خاصة آخر الليل عندما يتنزل الله الى السماء الدنيا ويقول: (هل من داعٍ أستجيب له) فالدعاء سلاح المؤمن الذي لا يخذله ، عندما تخذله قوانين البشر

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