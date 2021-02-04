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" توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم

Time منذ 8 ساعات
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" توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم

الرياض (صدى):
يواجه تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشكلة تقنية، تسببت في انقطاع الخدمة عن المستخدمين.

وأعرب مواطنون عن غضبهم من العطل، حيث عدم القدرة على دخول المراكز التجارية والأسواق، بدونه.

وقال أحد المواطنين في شكواه: " طيب كيف تشترطون علينا تفعيله قبل دخول المحلات التجارية والمولات والتطبيق فيه مشكلة تقنية؟ حتى الموقع فيه مشكلة " .

وقال آخر: " لا حنا الي نقدر ندخل المحلات ولا النادي ولا حنا سلمنا من التفتيش وفي النهاية برنامجكم معلق ".

من جانبه تفاعل " توكلنا " مع الشكاوى، موضحًا أنه يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، وجاري معالجتها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار إلزامية تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.

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الرياض
وزارة الصحة
كورونا
توكلنا

أحدث التعليقات

رااايق
الله يكفينا و يحمينا ويرفع عنا شر هذا لبلاء و الوباء ** انه هو السميع العليم ** والحمدلله على حال ***
faeiz1122
قرار في محله لو تشوفون العالم في الزوجات قد ايش هم مهملين ومخالفين للاحترازات واقصد البعض منهم اتذكر حظرت شبكه قبل فتره كأني انا الوحيد اللي شاذ بينهم لابس كمامتي وملتزم بالتباعد ويضحكون علي بعد
زارب
معالحة البطالة ليس بتكديس البلد بمن هب ودب ، لذا لا تنظروا إلى البلدان الأخرى المجاورة لأن المقارنة هنا فاشلة لا من ناحية عدد السكان ولا المساحة ولا نسبة عدد العاطلين إلى النسبة الكلية.. الفجوة هنا كبيرة، لذا نتمنى إعادة النظر في الخطط الاقتصادية المطروحة
الريان
الله يقلع ذالوجه
faeiz1122
شاطره يابابا وزير الصحه من بداية الجائحه يحذر وماقصر الله يعطيه الف عافيه بس البهايم اللي ماتفهم المفروض يشددون عليهم العقوبات والغرامات

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