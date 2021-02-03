رونالدو يدخل عامه الـ36 برقم مميز

وكالات (صدى):
أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عامه الـ35، برقم مميز في مسيرته الكروية، بعد تسجيله هدفي يوفنتوس أمام إنتر ميلان، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.
وبذلك يدخل رونالدو عامه الـ 36 بعد تحقيقه رقم مميز في عامه الماضي، إذ ساهم في 48 هدف في 48 مباراة، وسجل 40 هدفا، ومرر 8 تمريرات حاسمة.
وكان فريق ريال مدريد، هنأ كريستيانو رونالدو بعد مباراة يوفنتوس ومضيفه إنتر ميلان، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، برصيد 763 هدفا.
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