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رونالدو يدخل عامه الـ36 برقم مميز

Time منذ ساعة
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رونالدو يدخل عامه الـ36 برقم مميز

وكالات (صدى):
أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عامه الـ35، برقم مميز في مسيرته الكروية، بعد تسجيله هدفي يوفنتوس أمام إنتر ميلان، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وبذلك يدخل رونالدو عامه الـ 36 بعد تحقيقه رقم مميز في عامه الماضي، إذ ساهم في 48 هدف في 48 مباراة، وسجل 40 هدفا، ومرر 8 تمريرات حاسمة.

وكان فريق ريال مدريد، هنأ كريستيانو رونالدو بعد مباراة يوفنتوس ومضيفه إنتر ميلان، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، برصيد 763 هدفا.

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كريستيانو رونالدو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يافضيلة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
فهد
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم جميعا
ابورواد الشاجري
والرابعه نار والاثنين جمر
abdul
وكما قال الأستاذ عادل : لو كل واحد عزّل عشان تحتيه واحدة رقاصة...." لو كل واحد/واحدة أجل الزواج إلى ان ت/يقضي ديونه/ها البلد كلها حتمتلئ بالشباب منفوخة راحة إيدِيهم ، والستات بيغزون الأسواق ولا يُبْقِيَنَّ حبة واحدة من دوراسيل في الرفوف .
محمد آل شاهر
مدرب الهلال أصبح سمسار واضح ان المدرب ييد يجمع أكبر قدر من المال المدرب يخطط على جمع المال وأخذ الشرط الجزائي ودمتم سالمين

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