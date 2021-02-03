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" توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم

Time منذ 41 دقيقة
Views 1476
" توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم

الرياض (صدى):
يواجه تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشكلة تقنية، تسببت في انقطاع الخدمة عن المستخدمين.

وأعرب مواطنون عن غضبهم من العطل، حيث عدم القدرة على دخول المراكز التجارية والأسواق، بدونه.

وقال أحد المواطنين في شكواه: " طيب كيف تشترطون علينا تفعيله قبل دخول المحلات التجارية والمولات والتطبيق فيه مشكلة تقنية؟ حتى الموقع فيه مشكلة " .

وقال آخر: " لا حنا الي نقدر ندخل المحلات ولا النادي ولا حنا سلمنا من التفتيش وفي النهاية برنامجكم معلق ".

من جانبه تفاعل " توكلنا " مع الشكاوى، موضحًا أنه يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، وجاري معالجتها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار إلزامية تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.

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الرياض

أحدث التعليقات

ابورواد الشاجري
والرابعه نار والاثنين جمر
abdul
وكما قال الأستاذ عادل : لو كل واحد عزّل عشان تحتيه واحدة رقاصة...." لو كل واحد/واحدة أجل الزواج إلى ان ت/يقضي ديونه/ها البلد كلها حتمتلئ بالشباب منفوخة راحة إيدِيهم ، والستات بيغزون الأسواق ولا يُبْقِيَنَّ حبة واحدة من دوراسيل في الرفوف .
محمد آل شاهر
مدرب الهلال أصبح سمسار واضح ان المدرب ييد يجمع أكبر قدر من المال المدرب يخطط على جمع المال وأخذ الشرط الجزائي ودمتم سالمين
ابو بتال
قول اللي تقول مو حنا فقراويه عادي ماعندنا فلوس عندنا أبطال عندنا ناس تدق الخشوم تدق الهلال النيفاوي
Reem
شكلنا في الطريق

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