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وادي الديسة.. جمال تعجز الكلمات عن وصفه
منذ ساعة
524
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أحدث التعليقات
ابورواد الشاجري
والرابعه نار والاثنين جمر
abdul
وكما قال الأستاذ عادل : لو كل واحد عزّل عشان تحتيه واحدة رقاصة...." لو كل واحد/واحدة أجل الزواج إلى ان ت/يقضي ديونه/ها البلد كلها حتمتلئ بالشباب منفوخة راحة إيدِيهم ، والستات بيغزون الأسواق ولا يُبْقِيَنَّ حبة واحدة من دوراسيل في الرفوف .
محمد آل شاهر
مدرب الهلال أصبح سمسار واضح ان المدرب ييد يجمع أكبر قدر من المال المدرب يخطط على جمع المال وأخذ الشرط الجزائي ودمتم سالمين
ابو بتال
قول اللي تقول مو حنا فقراويه عادي ماعندنا فلوس عندنا أبطال عندنا ناس تدق الخشوم تدق الهلال النيفاوي
Reem
شكلنا في الطريق
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