" بن زكري " : سلمان الفرج وسالم الدوسري من أفضل اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
أختار المدير الفني الجزائري السابق لفريق ضمك، نور الدين بن زكري، أفضل 3 لاعبين محليين وأجانب، موضحًا حقيقة مشكلته مع النصر
وقال إن ثنائي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري بالإضافة إلى لاعب النصر خالد الغنام هم أفضل 3 لاعبين سعوديين.
وأضاف بن زكري أن البيروفي كاريلو والإيطالي جيوفينكو لاعبي الهلال بالإضافة إلى المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد هم أفضل 3 لاعبين أجانب بالدوري.
في حين نفى بن زكري وجود أزمة بينه وبين نادي النصر، قائلًا : " لماذا أفتعل مشكلة مع نادٍ بهذا الحجم وأحرم نفسي من فرصة تدريبه يوماً ما ".