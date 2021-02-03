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النائب العام يصدر توجيها بخصوص إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1320
النائب العام يصدر توجيها بخصوص إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل 

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه انطلاقا من واجبات النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة، واستناداً إلى توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر محتواه شخصاً يسيئ لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد، ويقر فيه بحرمانهم من التعليم.

وجه معالي النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الطفل من كافة أشكال الإهمال، ومنحه جميع حقوقه الرعائية بما فيه حقه في التعليم.

وأضاف المصدر أن معالي النائب العام أمر باستدعاء الشخص المذكور ومباشرة التحقيق معه كون الفعل الذي قام به مجرّم وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.

Time واتساب
النيابة العامة
إساءة
النائب العام

أحدث التعليقات

اهم شي
الدراسه عم بعد للترم القادم والعلاج جعله يتأخر سنتين
الزعيم العالمي
اهههههه هذا اللي باقي ماباقي الا تقيلونه بسبب نادي الفقر 😂 اقول ترى بطولتهم ماء بيرين لاتستحق كل هذا 👊🏻🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو منى
والله لو يتخلصون منك وامثالك كان احسن لهم ماعندك الا الخرابيط والثرثرة فكو النصر من شركم وهو بخير
زكريا الملتوي
حتى المعصوب لازم توكلنا وعطلان سود الله وجه العدو
زكريا الملتوي
حتى وانتي فوق الخيل ميك اب

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